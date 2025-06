CIVITANOVA MARCHE – Si è appena conclusa oggi pomeriggio, 16 giugno, a Savignano sul Rubicone, la prima tappa del progetto “Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo”, il lungo e impegnativo percorso in bicicletta da Civitanova Marche al santuario del Ghisallo che sta compiendo Laura Carota, ciclista e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro, per sensibilizzare alla cultura della donazione degli organi e in memoria del compagno Andrea Micucci, scomparso nel 2023 e i cui organi sono stati donati per salvare altre vite.

Laura è partita stamattina alle ore 7 dal santuario di Santa Maria Apparente di Civitanova, dopo aver ricevuto la benedizione di don Emilio, e ha fatto una prima fermata all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove è stata accolta dal direttore sanitario, dai rappresentanti dell’ufficio relazioni con il pubblico, da medici, infermieri e sanitari: un’accoglienza straordinaria, che si è concretizzata in una vera e propria cerimonia al cospetto di giornalisti e televisioni nel giardino del donatore. “Per me è stata un’esperienza molto coinvolgente dal punto di vista emozionale anche perché proprio all’ospedale di Torrette è avvenuto l’espianto degli organi del mio compagno Andrea – ha dichiarato Laura commossa.

La fermata successiva è stata a Pesaro, dove Laura e i suoi accompagnatori sono stati accolti con grande entusiasmo e solidarietà dai vertici dell’AIDO di Pesaro, che gli hanno premurosamente offerto cibo, bibite e integratori; in particolare, alcune ex colleghe dell’ospedale di Pesaro, dove Laura ha lavorato come infermiera per tredici anni, l’hanno accolta con grande affetto: “Ho un legame molto forte con questa città e qui ho ancora delle amicizie molto solide e durature – ha ricordato Laura.

Altrettanto straordinaria è stata l’accoglienza ricevuta nell’ultima tappa di oggi di questo viaggio, quella, appunto, a Savignano sul Rubicone, dove Laura ha incontrato i ragazzini della polisportiva fiumicinese, ai quali ha raccontato la sua storia, promuovendo la cultura del dono di cui si sta facendo portavoce, e da cui è stata poi scortata, sempre in bicicletta, nella piazza centrale, dove ad attenderli c’erano il sindaco e i vertici AIDO con un meritato rinfresco. Emozionante anche questo incontro a Savignano: “una città che si è aperta in modo entusiastico a questa iniziativa – ha commentato Laura Carota. Domani si riparte per la seconda tappa.

durante il percorso