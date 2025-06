MONTEPRANDONE – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Cantine al Borgo”, il Wine Festival di Monteprandone, giunto alla terza edizione, che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 giugno, a partire dalle ore 19, tra le vie e le piazze del suggestivo centro storico.

Organizzata da ASD Monteprandone con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la manifestazione è un viaggio alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio, accompagnato dai sapori della tradizione locale, musica e atmosfere uniche.

Oltre 20 cantine saranno protagoniste della rassegna, offrendo degustazioni e raccontando il proprio legame con il territorio, tra calici e storie autentiche. A completare l’esperienza, un’area food con piatti tipici, musica in filodiffusione e un’accoglienza pensata per valorizzare uno dei Borghi più belli delle Marche.

All’interno dell’ edizione, la sera del 21 giugno si terrà “La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia”, con due appuntamenti da non perdere:

alle ore 19:00, concerto al tramonto con le note del sax di Carla Poli in onore del solstizio d’estate;

dalle ore 21:00, una passeggiata romantica per il borgo accompagnati dalla musica del sax, tra scorci panoramici, buon vino e atmosfera magica.

Sarà fornito un servizio di bus navetta gratuito attivo per tutta la durata della manifestazione con partenza da: Centobuchi: Piazza dell’Unità, Conad San Giacomo, Santuario, Campo sportivo Barattelle e da San Benedetto del Tronto: Rotonda di Porto d’Ascoli, Lungomare, Stadio Riviera delle Palme

La modalità di partecipazione è molto semplice , si acquista all’ingresso un ticket , 15 euro per 6 calici (più cauzione per un calice) oppure 25 euro per 10 calici (più cauzione per due calici), si possono degustare anche piatti autentici e locali presso gli stand gastronomici posizionati per le vie del borgo.

L’ultima edizione ha visto la partecipazione di oltre 5.000 visitatori, tra turisti e residenti, a conferma del successo di una manifestazione che unisce la promozione del territorio alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

Presenti alla la conferenza stampa Carlo Cataldi responsabile dell’associazione asd Monteprandone Dondoni Niccolo’ che collaborerà all’evento.