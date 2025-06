SAN BENEDETTO – Ha riscosso un grande successo lo spettacolo di fine stagione corsistica delle Sirene del Nilo che quest’anno ha visto la partecipazione della performer di burlesque Veruska Puff e della scuola di ballo Urban Country Abruzzo-Marche, con la maestra Sharon Angeloni.

Trentatrè ballerine di danza del ventre, una ventina di allieve dei corsi di Country e Veruska Puff hanno dato vita nella confortevole cornice del Teatro Concordia di San Benedetto a circa due ore di spettacolo, in una rappresentazione ispirata dal grande classico della letteratura per ragazzi “Il Mago di Oz”, scritto da L. Frank Baum nel 1900. Eleonora Celani, Valeria De Angelis, Evelina Giancola, Claudia D’Antonio, Ramona Monica Gherman, Eleonora Prosperi, Sharon Angeloni, Giulia Sabbatini, Ingrid Ciriaco, Lirjana Ferraj, Alysia Voltattorni, Veronica Bernardi, Monica Corvino, Cristina Pincelli, Stefania Ferretti, la piccola Viola D’Agostino, Ana Dorin, Ana Maria, Alejandra Sikorski, Debora Ciriaco, Margherita La Monica, Shadia Berjaoui, Anna Salvi, Maria Lorena Casagrande, Ivana Oddi, Piera Mautone, Daniela Cendic, Giulia Pignotti, Francesca Menduni, Bruna Coku, Maristella Foglia, Giulia Cinaglia e Monica Pignotti hanno raffigurato in una favola danzata le vicende di Dorothy e del suo cagnolino Totò, tra maghe buone e cattive, spaventapasseri, streghe, arcigne guardiane e i tanti personaggi del romanzo.

Tra il pubblico erano presenti anche il presidente del comitato di quartiere Anfiteatro di Martinsicuro Emanuel Coccia con Simone Marconi. Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo l’amministrazione comunale di San Benedetto, Massimo Damiani, Gabriele Viviani, Pierluigi Consorti, “Fiorilù” di Martinsicuro e “Acqua di Rose” di Monica Pignotti. Le Sirene del Nilo saranno presenti il 5 e 6 luglio alla rassegna storica “Il fascino del Medioevo a Spoltore, in provincia di Pescara e riprenderanno i propri corsi all’inizio dell’autunno nelle sedi di San Benedetto, Martinsicuro (Via Piemonte 50), Pagliare del Tronto e Teramo.