Negli ultimi anni, il mondo dell’energia elettrica si è arricchito di un’ampia gamma di offerte luce. In questo labirinto di promozioni vi sono tariffe a prezzo fisso o variabile, opzioni biorarie, soluzioni green e servizi digitali integrati.

Sebbene ciò rappresenti un grande vantaggio in termini di risparmio e personalizzazione, si rivela anche una forte sfida per i consumatori, disorientati da tecnicismi e clausole. Per questo, è importante fare chiarezza. Ecco, dunque, come orientarsi facilmente in questo mare di opzioni, scegliendo la proposta più consona alle proprie esigenze.

Offerte luce: quale e come scegliere?

Prima di sottoscrivere una delle numerose offerte luce presenti sul mercato è necessario valutare attentamente alcuni fattori. Molte di queste, a primo acchito, possono sembrare talmente vantaggiose da essere irreali e, in effetti, spesso lo sono davvero. Dietro tali promozioni potrebbero esserci costi nascosti, vincoli contrattuali poco trasparenti o consumi non propriamente inclini alla sostenibilità.

Per evitare brutte sorprese, dunque, è essenziale conoscere il proprio fabbisogno energetico, ovvero la quantità di elettricità consumata ogni anno. Tale dato, espresso in Kwh, è riportato in ogni bolletta e permette anche di capire in quali fasce orarie si concentra l’utilizzo e gli elettrodomestici che incidono maggiormente sulla spesa.

Da queste informazioni si può iniziare una prima selezione tra le varie offerte luce disponibili. Le tariffe, infatti, si suddividono principalmente in due categorie: monorarie e biorarie. Mentre le prime, a prezzo fisso giornaliero, sono pensate per chi trascorre molto tempo a casa, le seconde prevedono costi più bassi nelle ore serali e nel weekend, consentendo un maggior risparmio, ad esempio per le famiglie numerose.

A ciò si unisce la possibilità delle offerte luce dual fuel, con gas ed elettricità in un unico contratto della stessa compagnia. Questa formula può rivelarsi molto vantaggiosa in quanto molte compagnie energetiche premiano la doppia attivazione con sconti extra, soprattutto se si opta per l’addebito diretto sul proprio conto corrente e la ricezione della bolletta in digitale.

Un altro elemento particolarmente importante legato alle spese in bolletta è dato dal costo della materia prima, calcolato in €/kWh. Naturalmente, più tale valore è basso, maggiore sarà il risparmio.

A tal proposito, le offerte luce possono essere a prezzo fisso o indicizzato. Le tariffe dai costi bloccati sono caratterizzate da una certa stabilità economica, in quanto assicurano prevedibilità della spesa per un periodo di tempo prestabilito, a prescindere dalle oscillazioni di mercato. Molti fornitori, infatti, aggiornano tali quote solo annualmente, basandosi sull’andamento medio del prezzo dell’energia e sui consumi effettivi. Le promozioni di carattere variabile, invece, sono legate all’andamento del mercato all’ingrosso e, di conseguenza, il costo dell’energia può cambiare anche su base mensile. Sebbene questa opzione

comporti una maggiore esposizione al rischio di aumenti improvvisi, può anche offrire l’opportunità di beneficiare di eventuali ribassi e risparmi significativi. Oltre al costo al kWh, diviene essenziale considerare anche le quote fisse mensili, cioè importi che si pagano indipendentemente dai consumi, che possono impattare notevolmente sulle spese. È importante analizzare attentamente il proprio contratto, alla ricerca di eventuali costi nascosti come penali di uscita anticipata, clausole contrattuali o promozioni con validità limitata.

Un’analisi completa di tutte le voci consente di evitare spiacevoli sorprese e scegliere le opzioni più consone al proprio stile di vita.

Non è raro, inoltre, che i fornitori arricchiscano le offerte luce con servizi aggiuntivi come assistenza tecnica, attivazione online, manutenzione, app digitali per monitorare i consumi in tempo reale e servizi green che compensano le emissioni di anidride carbonica.

A quest’ultimo proposito, la sostenibilità diviene sempre più importante nella scelta. Ci sono, inoltre, incentivi statali o detrazioni fiscali per l’energia proveniente da fonti rinnovabili, come pannelli fotovoltaici o impianti eolici. In aggiunta a questo, alcune compagnie attive nel settore investono direttamente in progetti di riforestazione e/o per minimizzare l’impatto ambientale, offrendo un valore aggiunto alla semplice fornitura di elettricità.

Questi pochi e semplici elementi consentono di scegliere l’offerta luce più consona alle esigenze, in modo consapevole, risparmiando e migliorando la propria.