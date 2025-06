SAN BENEDETTO – La sicurezza in mare è la priorità assoluta per la Guardia Costiera che, anche quest’anno, a partire dal 16 giugno darà il via all’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025“.

L’iniziativa, promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera e coordinata dalla Direzione Marittima delle Marche, punta a garantire un’estate sicura per tutti, con un’attenzione particolare alla salvaguardia della vita umana, alla protezione dell’ecosistema marino e alla sicurezza della navigazione.

La Guardia Costiera del compartimento marittimo sambenedettese sarà in prima linea, con le sue donne e i suoi uomini impegnati a 360 gradi, via mare e via terra. L’obiettivo è affiancare i migliaia di bagnanti e diportisti che ogni anno scelgono le splendide coste picene per le loro vacanze.

“Mostrarsi vicini ai cittadini e sensibilizzarli al fine di prevenire il verificarsi di incidenti in mare è la nostra missione“, ha commentato il Comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto, Capitano di Fregata Alessandra Di Maglio. Ha poi aggiunto: “Uomini e mezzi navali della Guardia Costiera verranno costantemente impiegati lungo il litorale e verrà garantito un presidio di sicurezza capillare lungo tutto il territorio”.

A grande richiesta, anche per l’estate 2025 è confermato il rilascio del “Bollino Blu” per i diportisti. Questo riconoscimento è un’attestazione del superamento dei controlli preventivi sulla regolarità della documentazione di bordo, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza. Il Bollino Blu evita duplicazioni dei controlli, snellendo le procedure e rendendo la navigazione più fluida per chi va per mare.

La Guardia Costiera desidera inoltre ricordare alcuni importanti consigli per vivere una vacanza in sicurezza e serenità, sia per i bagnanti che per i diportisti:

Per i bagnanti: Fai sempre il bagno in compagnia, Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di balneazione, Evita di allontanarti troppo dalla spiaggia con materassini o gonfiabili, specialmente in presenza di vento da terra, Non fare il bagno quando è issata la bandiera rossa.



Per i diportisti: Informati sulle condizioni meteo-marine prima di partire, Controlla motori, serbatoi e assicurati di avere carburante sufficiente, Verifica le attrezzature di sicurezza in relazione al numero di persone a bordo e dotati di strumenti di comunicazione efficienti, Informa familiari o amici sulla navigazione prevista e l’ora stimata di rientro, Non trasportare un numero di persone superiore a quello consentito, Evita comportamenti pericolosi, come la navigazione sotto costa o all’interno delle zone di balneazione.



Il contributo di ciascun cittadino è fondamentale. Per qualsiasi emergenza in mare, ricorda l’importanza del Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 e del Numero Blu 1530, attivo 24 ore su 24 e gratuito su tutto il territorio nazionale.