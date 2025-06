GROTTAMMARE – La storica Palestra Perfect dopo più di 25 anni si trasferisce, resta sempre a Grottammare ma con una struttura completamente nuova.

Dal 1999 in via Bernini con Max Ratta viene rilevata nel 2014 da Roberto Bronzi e Alfredo Capretti. Quest’ultimo, che insieme a validi collaboratori è riuscito in questi anni a dare una visione della palestra più olistica che commerciale, ha voluto dare una svolta ai fini strutturali, con nuovi impianti e con nuovi macchinari isotonici e attrezzature.

Da lunedì 16 giugno la Palestra Perfect e i loro Istruttori vi aspettano in via Sant’Aureliano 6 a Grottammare.”