Segue comunicato stampa a firma di Guido Speca

SAN BENEDETTO – Lunedì 9 e Martedì 10 giugno dalle 1830 alle 23 il Quartiere Ponterotto si è ritrovato per firmare l’esposto che sarà consegnato al Prefetto in data 12 Giugno e poi inviato successivamente a mezzo pec direttamente dal gruppo Sicurezza e Decoro Quartiere Ponterotto. Il portavoce del gruppo Guido Speca si esprime così: “Senza conoscerci ci siamo ritrovati il 26 Maggio per discutere di una tematica a noi cara, e in due settimane nemmeno con un via vai di Msg tra di noi e una raccolta firme durata 9h. Sinceramente io stesso continua Speca – insieme ai consiglieri del gruppo Sicurezza e Decoro, Filippo, Simona, Simone, Pierpaolo, Monika, Giovanni e Franco non siamo sorpresi di questo risultato. Noi tutti abbiamo un desiderio comune che è quello di tornare a vivere tranquilli nel nostro Quartiere. Tutti siamo Noi, un gruppo di residenti che avevamo solo la voglia di non avere più un singolo problema ma di unirci in una problematica comune e cercare di trovare la strada per risolverlo. La cosa che mi ha fatto più piacere è che quando le persone venivano a firmare rimanevano a parlare con noi, ,si sfogavano, si aprivano, condividevamo le stesse angosce. Ringrazio sempre a nome di tutto il comitato Sicurezza e Decoro il Comitato di Quartiere Ponterotto perché ci ha affiancato in questi giorni mettendoci a disposizione sedie e tavoli per ospitare i residenti. Una grande collaborazione è avvenuta anche con il Centro per Anziani che ha avuto una parte importante in questo percorso perché avere a che fare con persone più adulte che ti raccontano la storia del Ponterotto quando la paura non esisteva, quando le chiavi erano lasciate sulle porte e quando la piazza era un luogo in cui tutti loro sono cresciuti, è una fonte di arricchimento”

Vogliamo lanciare un messaggio al Comune, al Sindaco, alla Caritas, al Prefetto, al Vescovo: Noi abbiamo delle facce ora, anzi ad oggi ne abbiamo 620, e vorremmo essere presi seriamente in considerazione. Noi siamo un Quartiere di Periferia accogliente e dal cuore pulsante, quindi accettiamo e vogliamo collaborare con tutti quelli che ci vogliono dare una mano. Vogliamo incontrare il Vescovo e parlarci, vogliamo incontrare gli esponenti della Caritas e parlarci. Perchè è giusto che loro ci guardino negli occhi, ci ascoltino. Speriamo soltanto che tutto questo non sia un fuoco di paglia, perché adesso siamo un gruppo forte ed unito ma non accetteremo di essere presi in giro. Non accetteremo discorsi Scarica Barile dove ognuno da la colpa all’altro. Accetteremo solo di vedere il problema risolto e ringraziare di cuore chi lo risolverà”