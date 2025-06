COMMESSA

ALBA ADRIATICA ( TE)

Negozi di articoli da mare siti a villa rosa di Martinsicuro ed Alba adriatica ricerca 2 commesse , dinamiche ed affidabili da inserire nel proprio team per la stagione estiva 2025

Requisiti :

• Buone capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico

• Serietà, puntualità e spirito di collaborazione

• Disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e festivi

• Gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa nel settore vendita/abbigliamento

Periodo di lavoro: da Giugno a fine Agosto

Orario: 13:00 18:00/20:00

Per candidarsi, inviare c.v. aggiornato tramite email a : giannitassoni@live.it

e/o contattare per un primo colloquio il numero 346 523 0232