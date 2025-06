BARISTA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

BARISTA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Hotel ricerca una figura professionale da inserire nel proprio staff come Barista. La risorsa si occuperà principalmente del bar e all’occorrenza, svolgerà semplici mansioni di portierato, come l’accoglienza dei clienti. Orario : Pomeriggio/ sera con un giorno di riposo settimanale. Per candidarsi: Inviare c.v. a: info@hotelbahia.it