OSIMO (AN) – Nella giornata di ieri, 12 giugno, i Carabinieri forestali del Cites hanno effettuato controlli presso il circo Rolando Orfei, attualmente ad Osimo.

A seguito delle attività svolte, è stato sequestrato un canguro rosso di circa 2 anni. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il marsupiale non aveva l’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Teramo, in tal senso obbligatoria a regolamentarne il possesso. Questo perché l’animale è considerato essere pericoloso ed è necessario verificare come e dove viene tenuto.

Nel contesto Orfei aveva fatto richiesta alla Prefettura, che tuttavia aveva richiesto ulteriore documentazione, però mai pervenuta. Il circo rende noto che la pratica si sarebbe arenata e che i documenti necessari arriveranno in pochi giorni.