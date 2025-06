Nato a San Benedetto, sistemista e programmatore informatico, Marco Bruni ha realizzato un film su don Lorenzo Milani, dal titolo La Rivoluzione della scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani, dopo essere rimasto colpito dalla lettura del libro “Lettera ad una professoressa” scritto dal sacerdote toscano ai suoi studenti. Negli anni è cresciuto il desiderio di fondare un’associazione che portasse i valori della scuola di Barbiana e di Don Milani a tutti nella nostra zona e così nel 2004, a Grottammare, ha fondato I Care con la quale ha realizzato diversi progetti soprattutto a favore dei più bisognosi. Una proposta originale è la Banca del Tempo “Riviera delle Palme”, un’associazione di promozione sociale in cui “Tu fai servizi per i soci. È uno scambio, un baratto, io do a te una cosa e tu fai lo stesso. Di banche del tempo nel mondo ne esistono tantissime” ha asserito Marco Bruni. L’8 maggio del 2025, giorno della festa della mamma e elezione di Papa Leone XIV, ha dato vita inoltre a una nuova associazione di volontariato, Semi di Futuro ODV, che parte dall’impegno civico, civile e culturale e persegue come finalità quella attinente al benessere dell’uomo nel rispetto di tutto ciò che lo circonda. “Sono uscito da I Care e ho deciso di fare questa associazione a San Benedetto dove non avevo mai fatto niente. Ci chiamiamo così perché vogliamo mettere al centro i giovani dal momento che sentiamo che, per vari motivi, sono in grosse difficoltà” ha continuato il nostro regista riferendosi proprio alla neonata associazione. Tra le tante proposte molto attuale è “Educazione alla Tecnologia” per aiutare i ragazzi ad avere un rapporto sano con i social e gli smartphone.