La risorsa ideale dovrà dimostrare professionalità, rapidità nel servizio e attenzione al cliente, contribuendo a mantenere un’atmosfera accogliente e efficiente. Sarà responsabile della gestione delle ordinazioni, del servizio ai tavoli e della preparazione della sala.

Requisiti Richiesti:

* Esperienza pregressa nella mansione di cameriere, preferibilmente in contesti simili (ristoranti, bar o stabilimenti balneari).

* Capacità di lavorare in team e sotto pressione durante i periodi di maggiore affluenza.

* Ottime capacità comunicative e relazionali.

* Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi.

Offriamo:

* Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante

* Contratto di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva

* Retribuzione commisurata all’esperienza e alle capacità.

Per candidarsi o per maggiori informazioni, si prega di contattare il numero: 338 435 3462