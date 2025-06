MONTEPRANDONE – Appuntamento culturale.

Sabato 14 giugno 2025, alle ore 18:30, presso Piazza dell’Aquila nel centro storico di Monteprandone, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Il Piceno. Tempo sospeso, memoria viva”, organizzata dall’Associazione Mosso Piceno Odv – La Bottega di Fotografia, con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Questa esposizione all’aperto, che si snoda lungo via del Corso, nel borgo storico di Monteprandone, offre un percorso visivo attraverso il cuore pulsante del Piceno, raccontando la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità attraverso gli scatti dei soci dell’associazione.

Mosso Piceno Odv è un’associazione culturale con sede a Monteprandone, attiva dal 2020 nel promuovere la cultura fotografica sul territorio. Organizza incontri settimanali, dibattiti, workshop e collaborazioni con professionisti del settore, creando un punto di riferimento per appassionati e professionisti della fotografia nel sud delle Marche.

“Il Piceno. Tempo sospeso, memoria viva” è un viaggio visivo che esplora la bellezza del nostro territorio, dai paesaggi collinari alle tradizioni folkloristiche, dai borghi medievali alle attività agricole. Ogni scatto racconta una storia, un’emozione, un frammento di vita che contribuisce a preservare la memoria collettiva del Piceno. La mostra rimarrà fino al 13 luglio 2025.

Gli artisti che esporranno sono: Giovanni Albani Lattanzi, Simone Petrelli, Barbara Marconi, Nazzareno Contiero, Alfredo Di Giuseppe, Luciana De Angelis, Antonio De Angelis, Simonetta Capecci, Andrea Cipriani, Marcelo Moscoloni, Mirella Guarnieri, Mario Pignotti, Nazzareno Lupi, Annita Bruni, Annalisa Di Martino, Claudia Paolini, Luigi Assenti, Francesco Di Addezio, Nobili Andrea, Gabriele Pazienza, Gianluca Cellini, Luigia Ciarrocchi, Franco Valeri, Stefano Pazienza, Cristiano Romani, Alfredo Di Giuseppe, Stefania Ciotti, Grazia Migliarelli.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un breve intervento del presidente dell’associazione, Simone Petrelli, e dalla presenza di alcuni degli autori delle fotografie esposte. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

L’Assessore alla Cultura, Roberta Iozzi: “In sinergia con l’Associazione Mosso Piceno, abbiamo creato un’occasione per riscoprire e condividere la bellezza del nostro territorio attraverso l’arte della fotografia. È un esempio concreto di come la cultura possa essere uno strumento capace di coniugare comunità e partecipazione attiva”.