CASTEL DI LAMA – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 11 giugno, nel comune di Castel di Lama.

In una strada a doppia corsia una macchina ha tamponato la vettura che la precedeva e quest’ultima, dato il forte impatto, ha urtato una terza vettura. Nel tamponamento a catena si è registrata un’unica persona ferita, la signora alla guida dell’auto tamponata per prima, che ha riportato lesioni ad un piede. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Illesa, invece, la ragazza alla guida della prima vettura che poi è finita ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona, con il personale sanitario.