GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare segnala quanto segue e sollecita a prestare attenzione.

“Ci stanno segnalando numerose telefonate sospette rivolte ad anziani. I truffatori si spacciano per finti carabinieri, raccontando la storia di un incidente in cui sarebbe coinvolto un parente, chiedendo denaro per risolvere la situazione”.

A Tal proposito si ricorda che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi. In caso di dubbi, interrompete subito la chiamata e contattate il 112.