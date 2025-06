SAN BENEDETTO – Grande partecipazione agli esami Dele di Lingua spagnola che si sono recentemente tenuti presso l’IIS “Augusto Capriotti”.

Grazie ad un accordo con l’Instituto Cervantes di Roma, infatti, la scuola sambenedettese è un centro ufficiale in cui si possono sostenere gli esami per la certificazione Dele (Diploma de Español como Lengua Extranjera), che attesta la conoscenza della lingua spagnola secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. La prof.ssa Maria José Fernández Moreno, docente madrelingua di Conversazione in Lingua Spagnola dell’Istituto con un’esperienza consolidata come esaminatrice e nella gestione organizzativa necessaria, è la responsabile del centro d’esame DELE.

La sessione di esami per vari livelli (A2/B1 escolar, B1, B2, C1) si è svolta al “Capriotti” dal 20 al 24 maggio e ha registrato un record di iscrizioni: ben 130 candidati, tra studenti delle scuole del territorio e adulti desiderosi di ottenere l’ambita certificazione. Poter svolgere gli esami al “Capriotti” rappresenta, infatti, un’opportunità preziosa per tutto il territorio, in quanto gli altri centri d’esame DELE nella zona si trovano ad Ancona e Macerata oppure, andando verso sud, a Roseto degli Abruzzi.

La scuola sambenedettese nel corso di quest’anno scolastico ha anche organizzato cinque corsi di preparazione per affrontare gli esami DELE nei livelli B1 e B2. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Fernández Moreno, ha visto la partecipazione di un team di esperti e tutor qualificati, tra cui le docenti Luisa Basili, Lucia Capriotti, Blanca Paula Jiménez Canete, Paola Talamè, Nadia Tosti e l’assistente linguistica Macarena Molina Osa. Inserito nel PTOF 2022/2025 e sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU, il progetto ha offerto 20 ore di formazione mirata alla preparazione dell’esame DELE.

La certificazione, riconosciuta a livello internazionale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in Italia, rappresenta una preziosa opportunità. È una certificazione senza scadenza che facilita l’ammissione a università e programmi accademici in Spagna e nei paesi ispanofoni, è un requisito preferenziale o obbligatorio per molte posizioni lavorative per le quali è richiesta una competenza avanzata in spagnolo, è riconosciuta da istituzioni e aziende in tutto il mondo ed è un fattore di crescita personale poiché migliora la fiducia nell’uso della lingua spagnolo in contesti formali e informali. Viene rilasciata dall’Istituto Cervantes, un’organizzazione di prestigio internazionale con sedi in tutto il mondo e 12 centri attivi in Italia, tra cui quelli di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Creato dal governo spagnolo nel 1991, la sua missione è promuovere l’insegnamento della lingua spagnola e contribuire a diffondere le ricchezze culturali dei Paesi ispanofoni.

Una sezione dedicata sul sito dell’IIS “Capriotti” fornisce tutte le informazioni necessarie su iscrizioni, prezzi e dettagli relativi agli esami per le prossime sessioni (https://www.iiscapriotti.edu.it/).

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Maria José Fernández Moreno (dele@iiscapriotti.edu.it).