SAN BENEDETTO – Sabato 14 giugno, alle ore 18, presso l‘Harena di San Benedetto, Alessia Serrao, sociologa, assistente sociale e attivista politica del territorio, e Annalisa Terranova, giornalista del “Secolo d’Italia” e attuale collaboratrice del quotidiano “Libero”, presenteranno il libro “L’altro femminismo”( Eclettica edizioni), di cui sono tra le autrici.

Il libro, infatti, la cui prefazione è a cura di Arianna Meloni, è un saggio scritto a più mani ed è composto da quattordici contributi che rappresentano un’articolata riflessione collettiva sulla volontà di superare gli schemi di un femminismo ideologico e di affrontare, con uno sguardo nuovo, le sfide attuali e le sue molteplici declinazioni. Una piattaforma di dialogo e un punto di partenza per un percorso che coinvolga tutti coloro che desiderano contribuire, culturalmente e concretamente, alla conquista della libertà di essere se stessi; un dibattito aperto e inclusivo sul ruolo delle donne in ogni campo della vita quotidiana, come evidenzia anche la Meloni nella prefazione. “Se si vuole davvero raggiungere la parità, le differenze vanno valorizzate e non annullate – ha dichiarato Alessia Serrao.

Alla presentazione saranno presenti anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, il sottosegretario al Mef, Lucia Albano, la vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, la senatrice Elena Leonardi, il commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, il senatore Guido Castelli, e il consigliere regionale delle Marche, Andrea Assenti.

L’ingresso è libero.