Di Ana Dorin

SAN BENEDETTO – Domenica 15 giugno, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, andrà in scena lo spettacolo della scuola di danza Le Sirene del Nilo, con sede a Martinsicuro. Questa produzione racconterà la storia del “Mago di Oz” attraverso la danza del ventre e altri stili di ballo insegnati nei corsi a Teramo, Martinsicuro, Pagliare del Tronto e San Benedetto del Tronto. Ospiti speciali saranno gli allievi del corso Urban Country di Sharon Angeloni e Veruska Puff con il suo spettacolo di Burlesque. Le sorelle Ingrid e Debora Ciriaco hanno ideato lo spettacolo, curato la scenografia e la messa in scena. Sarà una rappresentazione moderna che manterrà intatto il messaggio di credere in sé stessi e nei propri sogni. L’ingresso è gratuito e l’evento promette di emozionare il pubblico.