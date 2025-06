SANTA MARIA DELLA ROCCA

La chiesa sorge al limite occidentale del centro abitato, circondata su tre lati da profondi dirupi che si affacciano su due vallate. Si tratta di un edificio in laterizio, caratterizzato da uno stile romanico-gotico, la cui costruzione fu opera del Maestro Albertino nel 1330, eretto sulle fondamenta di una precedente piccola chiesa benedettina. La facciata, rivolta verso l’esterno del borgo, è scandita da lesene, mentre sul lato opposto si ergono tre imponenti absidi poligonali, adornate da paraste in pietra bianca, monofore e archetti in stile gotico. Un portale romanico-gotico, situato sull’abside centrale, conduce alla cripta, che si sviluppa da tre a cinque navate, ampia quanto la chiesa superiore e impreziosita da affreschi attribuiti al Maestro di Offida. La chiesa superiore, a navata unica come da tradizione degli ordini mendicanti, custodisce affreschi di chiara influenza giottesca, anch’essi attribuiti al Maestro di Offida (quelli del transetto recano una datazione al 1367 tramite iscrizione) e altri lavori attribuiti a Giacomo da Campli (XV secolo). Purtroppo, una parte delle decorazioni originali è andata perduta anche a causa del deterioramento della copertura. Tra gli altari laterali, realizzati in epoche diverse, spicca quello dedicato a Sant’Andrea, risalente al XV secolo, con una pala affrescata a muro da Vincenzo Pagani. Un episodio degno di nota si verificò tra il 16 e il 18 giugno 1944, durante l’avanzata delle truppe alleate: alcuni militari tedeschi avevano minato completamente la chiesa con l’intento di ostacolare gli alleati con le macerie. Tuttavia, nessuna delle trenta mine esplose, e gli abitanti locali attribuirono l’accaduto a un miracolo della Vergine. Infine, sul lato sinistro del primo gradino della scala che conduce alla chiesa, è raffigurata una pecorella intenta a mangiare un quadrifoglio; la credenza popolare narra che posizionandosi su di essa e risalendo la scalinata a ritroso, con gli occhi chiusi, il desiderio espresso sarà esaudito.