RIPATRANSONE

Detta “Belvedere del Piceno”, offre una vista mozzafiato che abbraccia un vastissimo orizzonte: dal Gran Sasso ai Monti Sibillini. Abitata fin dalla preistoria, la sua posizione strategica la rese un importante centro della civiltà picena tra il IX e il III secolo a.C. La sua rilevanza crebbe nel tempo, culminando con l’elevazione a città vescovile nel 1571, sotto il Pontificato di Pio V.

Ripatransone è orgogliosa del suo ricco patrimonio storico e artistico, testimoniato dalla fondazione del Museo Civico già nel lontano 1877.

Il vicolo più stretto d’Italia, 43 cm

Ripatransone, nel suo centro storico, ospita il vicolo più stretto d’Italia. Largo appena 43 centimetri, si restringe a 38 centimetri in alto. Una curiosità: per essere classificata come “vicolo”, una strada deve essere pavimentata, percorribile e avere almeno una porta o finestra affacciata su di essa. Scoperto nel 1968 durante la misurazione dei vicoli del centro storico dal professor Antonio Giannetti, questo passaggio è oggi una vera e propria attrazione turistica. L’Ufficio del Turismo di Ripatransone rilascia persino un attestato a chi riesce ad attraversarlo. Ma occhio a non rimanere incastrati!