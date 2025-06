Cenni storici: Sulle orme dei vasai

Deriverebbe da Massinius, signore locale la cui villa rustica sorgeva, in epoca romana, nella zona dell’attuale Parco delle Rimembranze. Massignano vanta ancora con orgoglio il suo impianto medievale, abbellito da elementi architettonici di epoche successive. La sua piazza principale è un vero salotto all’aperto, dove si affacciano la Torre Civica (nata come campanile) e il Palazzo Comunale, rinnovato nell’Ottocento. Accanto, la chiesa di San Giacomo Maggiore ne costituisce il cuore spirituale.

Alla scoperta dell’antica arte della terracotta

Massignano è tutt’oggi rinomato per l’arte della terracotta, tramandata dalle numerose botteghe artigiane che fino al secolo scorso animavano il paese. Un piccolo Museo sotto la torre civica, in piazza Garibaldi, ne custodisce oggi la preziosa eredità. Il territorio comunale di Massignano è un vero scrigno archeologico. Sono stati ritrovati reperti di ogni epoca: dall’era preistorica a testimonianze della civiltà picena (come tombe e utensili), fino a reperti romani (ville, acquedotti, monete, marmi e fornaci per laterizi) e medievali (soprattutto chiese, oggi scomparse).