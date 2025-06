MONTEFIORE – Manca poco all’Infiorata di Montefiore dell’Aso e tutte le maestranze del borgo piceno sono concentrate sulle attività preparatorie dell’evento nel giorno del Corpus Domini del 22 giugno.

Nonostante i preparativi nelle ultime settimane siano intensi, l’Associazione presieduta da Graziano Amadio ha trovato il tempo, in questi ultimi giorni, di partecipare a tre eventi su scala nazionale e portare la propria arte in tre Regioni diverse, Liguria Marche e Calabria.

A Pietra Ligure, nell’infiorata più grande d’Europa, a Mogliano in provincia di Macerata e a Taurianova nella meravigliosa terra Calabrese, l’Infiorata di Montefiore dell’Aso ha avuto modo di realizzare delle vere e proprie opere d’arte con fiori e materiali diversi come sale, sabbia, essenze erboree, peculiarità proprio dei mastri infioratori montefiorani.

“L’Amministrazione Comunale è orgogliosa dell’Associazione Infiorata portatrice in Italia e nel mondo dell’arte e della bellezza del nostro paese. Il borgo che offre al visitatore tante opere d’arte, che pulsa di storia in ogni angolo e via del paese, è ben contento di fare da cornice ad un evento così importante che quest’anno ospiterà delegazioni da India, Germania, Belgio e dalla Sicilia, Toscana e Veneto ” Ha dichiarato il Sindaco Ciarrocchi.

Il Presidente dell’Associazione Infiorata Graziano Amadio aggiunge “Il nostro desiderio è avervi tutti a Montefiore dell’Aso il 21 e 22 Giugno alla ventitreesima edizione dell’Infiorata di Montefiore, il programma prevede tante iniziative, inizieremo il sabato mattina alle ore 5.00 con un concerto al Belvedere per salutare il Solstizio d’Estate e termineremo domenica sera, dopo la Processione con uno spettacolo musicale. In mezzo ci sarà un paese che colorerà le proprie strade, tante altre iniziative diverse e per tutti i gusti, non vi resta che segnare sul calendario la data”

L’appuntamento è a Montefiore dell’Aso, il 21 e 22 Giugno.

Tutte le info su www.infioratamontefiore,it e sui canali social