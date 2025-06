Si ricerca una figura professionale che, con proattività e competenza, sappia sviluppare e gestire il portafoglio clienti, consolidandola leadership sul territorio.

Si offre :

* Un ruolo chiave in un’azienda solida e in forte crescita.

* Concrete opportunità di sviluppo professionale.

* Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.

Requisiti:

* Comprovata esperienza nel settore commerciale, preferibilmente nel settore immobiliare o delle aste.

* Ottime capacità relazionali e comunicative.

* Orientamento ai risultati e spiccate doti organizzative.

* Conoscenza del territorio di San Benedetto del Tronto e Teramo.

Per candidarsi inviare c.v. accompagnato da una breve lettera di presentazione a:

samainfo00@gmail.com