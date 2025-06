La Samb ha firmato il contratto di concessione dell’impianto sportivo “Ciarrocchi”

"Un ringraziamento a tutti i consiglieri che nonostante i tempi brevi hanno comunque fatto in modo di non far mancare mai il numero legale per l’approvazione in consiglio comunale del progetto" - si legge nella nota della società rossoblu

di Antonio Di Salvatore