A Palazzo Piacentini “Verde riviera: il lungomare di Onorati”

Venerdì 14 ottobre, alle 17.30, nel quadro dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Martire, patrono della città, la “Sala della Poesia” di Palazzo Piacentini ospiterà la presentazione dell’ultima pubblicazione della collana dell’Archivio Storico comunale, comunemente nota come “Quaderni neri”. Il nono volume della serie s’intitola “Verde riviera” e si propone come una breve guida del lungomare sambenedettese e della storia del litorale cittadino, con particolare riguardo all’intervento dell’ingegner Luigi Onorati.

di Mauro Vannini