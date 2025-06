SAN BENEDETTO – Presentata la quarantaquattresima edizione di “Incontri con l’autore”, evento promosso dall’Associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria “Libri ed eventi”.

Lia Sebastiani, Assessore alla Cultura, a nome di tutta l’Amministrazione ha ringraziato Mimmo Minuto, presidente, l’avv. Silvio Venieri, vicepresidente, e tutti i soci che da anni operano nell’ambito del settore della cultura in maniera ineguagliabile veicolando nella nostra città nomi illustri di scrittori e giornalisti.

Gli incontri si terranno in diverse location: la Palazzina Azzurra, il Circolo Nautico Sambenedettese, chalet da Luigi e il Circolo Mare Bunazz.

“Quest’anno abbiamo ricevuto circa sessanta richieste dagli autori” riferisce Minuto “il nostro obiettivo è creare una simbiosi tra gli scrittori e San Benedetto. Quando cominciai nel 1981 eravamo 64 librai che a livello nazionale organizzavamo questi eventi. Oggi gli organizzatori sono 6784. È nato un interesse economico sia da parte degli autori che degli organizzatori in quanto si pensa che con le presentazioni si possa guadagnare”.

Lusinghiere sono state le parole della Sebastiani nei confronti del direttivo dell’associazione: “abbiamo l’opportunità di dialogare con i più grandi scrittori del panorama nazionale. «Incontri con l’autore» è un evento irrinunciabile del cartellone estivo. La città ne è fiera e orgogliosa”.

Il vice presidente Venieri ha illustrato il folto programma che inizia il 13 giugno prossimo con Alessandro Bertante presso lo chalet da Luigi, seguirà il 18 giugno con Giuseppe Romani alla Palazzina Azzurra.

Il 19 giugno, sarà la volta di Luca Telese e Marianna Aprile, conduttori su La7 di “In Onda”.

Tornerà a San Benedetto il 9 luglio, Massimo Cacciari alla Palazzina Azzurra. Il 12 luglio sempre alla Palazzina ci sarà Claudio Pagliara giornalista, responsabile dell’ufficio di corrispondenza della Rai per gli Stati Uniti dal 2019.

Il 4 agosto ci sarà Alberto Melloni storico delle religioni. Si prosegue il 17 agosto con il corrispondente Rai da Londra Marco Varvello, il 3 settembre con Laura Ephrikian attrice e annunciatrice televisiva e l’8 settembre con Giordano Bruno Guerri, storico e saggista.

Silvio Venieri oltre a presentare il programma ha evidenziato che: “Da giugno a settembre ci sarà un’ampia possibilità di scelta per tutti”.

Mimmo Minuto ha dato la parola al dottor Franco Zazzetta, socio fondatore de “I luoghi della scrittura” e presidente della Cooperativa Primavera Fabbrica dei fiori, anch’essa sostenitrice dell’edizione di “Incontri con l’autore”. “La Fabbrica dei Fiori” è un’associazione sambenedettese che esiste da 27 anni e si occupa di inclusione lavorativa e integrazione sociale di persone con disagio mentale, in situazione di disabilità fisica o che vivono in condizioni di disagio. Essa collabora con gli enti pubblici e con le altre realtà del terzo settore del territorio. Svolge attività di coltivazione di piante da fiore in serra, essenze arboree in vivaio e manutenzione parchi e giardini e ha lo scopo di offrire un lavoro a giovani portatori di disagio psichico, per il raggiungimento della piena autosufficienza economica.