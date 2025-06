Cenni storici: il borgo dei Castagni

Il nome Castignano deriverebbe dal bosco di castagni (Lucus castineanus) esistente nella zona e del quale parla anche lo scrittore Plinio. Altri invece, sostengono che il toponimo derivi dal Console Romano Castino che soggiornò nel paese al termine della guerra sociale sostenuta dai Piceni e loro alleati contro Roma. Situato tra le valli del Tesino e del Tronto in un’area collinare caratterizzata dalla presenza di calanchi, sorge in posizione elevata, a 473 metri slm. Il suo territorio deve essere stato popolato dai Piceni da epoche remote, come testimonia il rinvenimento di un cippo di arenaria su cui si trova la più antica epigrafe picena. La stele, datata tra il VII e il VI secolo a.C., è oggi conservata nel Museo archeologico di Ascoli Piceno.

Castignano, città dell’Anice Verde

La sua presenza a Castignano è stata accertata storicamente già dai tempi antichi: molti scrittori ne hanno citato le virtù: Ippocrate lo consigliava per le difficoltà respiratorie, Pitagora considerava il pane cotto con i frutti di anice l’ingrediente favorito dalla cucina romana. Secondo Plinio, provocava un dolce sonno, freschezza al viso ed attenuava le rughe dell’età. Carlo Magno, convinto che non si potesse vivere senza anice, raccomandava di coltivarlo e, per suo conto, lo fece piantare senza economia negli orti imperiali di Acquisgrana. A Castignano l’anice verde è stato coltivato per gli usi alimentari familiari da tempo immemorabile, ma cominciò ad essere coltivato in maniera intensiva nella seconda metà dell’800, quando l’uso dell’anice nella distillazione casalinga venne perfezionato al punto tale da diffondere liquori all’anice (anisetta, anisina, sambuca, mistrà) in produzione industriale. Questa evoluzione portò -nel periodo tra le due guerre- ad una produzione accertata di 80 q.li annui (1948), che veniva venduta prevalentemente alla Distilleria Meletti per la produzione dell’anisetta, sulla cui etichetta ancora oggi è indicata la provenienza di quegli anici (Castignano).

Monumento “Bernardella”: in ricordo dei caduti nella II guerra mondiale

A Castignano, in un’area verde curata dal comune, si trova un obelisco a tronco di piramide con basamento in marmo, un monumento dedicato alle vittime di una rappresaglia tedesca, avvenuta il 16 giugno 1944. Riporta le foto e i nomi dei quattro civili caduti: Emidio Lucidi, Luigi Cicconi, Giuseppe e Domenico Villa. Il monumento è situato ai piedi di una maestosa quercia. Si narra che il comandante tedesco avrebbe raccontato ai suoi superiori di aver ucciso sicuramente più di 10 uomini (il Fuherer ordinava infatti l’uccisione di 10 uomini civili per la morte di un soldato tedesco). Ogni anno, in questo luogo, si svolge una Commemorazione a cui partecipano il sindaco, le scolaresche e numerosi cittadini, tutti uniti intorno al monumento in ricordo delle povere vittime. Oggi la grande quercia è stata inclusa nella raccolta “Alberi monumentali delle Marche”.

Festa di San Vincenzo

