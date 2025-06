SAN BENEDETTO- Si è aperta sabato 7 giugno, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, la mostra “L’arcano incantato: incontro tra spazio e tempo” del Maestro Paolo Gubinelli, che ha dato ufficialmente il via alla 29° edizione del Festival dell’Arte sul Mare.

L’inaugurazione, cui erano presenti, oltre a un folto pubblico, anche il sindaco e l’assessore alla cultura, è stata preceduta da una breve conferenza sul tema “La poesia nell’arte”, tenuta dal professor Andrea Viozzi, che ha introdotto, così, il connubio tra poesia e pittura tipico delle opere su carta del Maestro Paolo Gubinelli. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno.

Il Festival, iniziato venerdì 6 giugno, ha visto impegnati nella giornata di domenica cinque scultori, Sarah Atzeni di Tenerife, Nicola Fucci, Anna Multone, Arianna Palmieri e Donald Sufka di origini albanesi e quattro pittori, la californiana Victoria Stewart, i due pittori-architetti Domenico Chiola e Giorgio Piunti e Vincenzo Lopardo.

Il prossimo appuntamento del Festival sarà la “serata musicale”, in programma mercoledì 11 giugno, alle ore 21, al molo sud in corrispondenza del monumento al Gabbiano Jonathan. L’evento sarà diviso in due parti: la prima parte ospiterà il magnifico funk jazz di “Percorsi Obliqui Jazz Quartet” e la seconda il rock internazionale degli anni ’80 e ’90 del cantante californiano “Doctor Vic”, padre della giovane pittrice che realizzerà il murale nel terzo tratto del molo. L’ingresso sarà libero.