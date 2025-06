La Torre dei Gualtieri, più comunemente denominata “Torrione”, è da sempre il principale simbolo cittadino e si eleva nel quartiere Paese Alto.

Costruita tra il XII ed il XIII secolo, è un’antica postazione di comando a protezione del castello.

La torre si eleva fino a 20 metri di altezza a pianta esagonale, mentre l’interno è composto da tre piani.

Per secoli è stato l’unico punto di riferimento per i marinai che tornavano dal mare aperto, ma nonostante ormai abbia perso le funzioni per cui è stato creato rimane riferimento indiscusso della storia e dell’evoluzione cittadina.