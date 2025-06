Domenica 1 Giugno la Boxing Club SBT di Francesca Pignati, presso la sua sede operativa, il circolo tennis Montanari, ha ospitato il torneo regionale giovanile più importante dell’anno, quello che permette l’accesso al Trofeo Coni per gli allievi di 12/13 anni di tutte le categorie di peso.

Grazie all’impeccabile organizzazione del presidente della suddetta società, Maurizio Pavoni, in sinergia con i membri del tennis club Montanari e la supervisione del responsabile del settore giovanile Lorenzo Alessandrini, è stata una bellissima giornata di inizio estate all’insegna dello sport e della sana competizione ed una festa per tutti i giovani atleti in gara e per i loro genitori con tanto di bibite, gelati e panini con la porchetta, nel giardino di un piccolino ma delizioso circolo tennis circondato da alberi, nel cuore di porto d’Ascoli.

Sette le società pugilistiche in gara accorse da tutta la regione: l’Accademia 1923 di Luigi Cava, l’altra pugilistica sambenedettese oltre la Boxing club SBT di casa, l’Ascoli boxe con Francesca Caputo, la Cluana Boxe con Stefano Castellani, la Phoenix di Fano di Nelson Calcagnini, la Nike Fermo con Riccardo Di Pietro e la Canappa boxing Club di Porto Recanati con Andrea Conti.

In gara anche i canguri di 10 anni anche se il Trofeo Coni non è previsto per la loro qualifica e il più piccolo campione regionale è stato Diego Bagnara dell’Ascoli boxe per la sua categoria -35kg che ha battuto in finale l’ esordiente Leon Fanesi della Boxing Club SBT.

A seguire per la categoria +35 Kg Alessandro Petrochenkov della Cluana Boxe che ha superato ma di pochissimo il suo valido avversario Bryan Francioni della Phoenix.

Per i canguri peso massimo invece in finale si sono scontrati Francesco Nardi e Stefano Benigni entrambi dell’Ascoli Boxe, match equilibrato per loro ma i giudici hanno decretato un vantaggio per Francesco Nardi che è diventato campione regionale.

Gli allievi invece che hanno guadagnato l’accesso al prestigioso Trofeo Coni sono, a partire dai più leggeri: Alessio Di Giorgio dell’Accademia 1923, un pugile fatto che si nasconde nel corpo di un dodicenne di -40kg che ha battuto in finale Adam Clementi della Canappa Boxing Club.

Scontro avvincente invece quello tra i due bravissimi finalisti allievi -50kg: Rayan Bellagdid dell’Accademia 1923 contro Tommaso Nardi della Canappa Boxing Club, la vittoria con il conseguente pass per il Trofeo Coni è andata a quest’ultimo che ha saputo rimanere lucido e tecnico fino all’ultima ripresa contro un avversario più sanguigno come Bellagdid.

Per quanto riguarda invece la qualifica allieve della stessa categoria -50kg accederà al Trofeo Coni per walk over in assenza della sua avversaria Greta Bergami sempre della Canappa Boxing Club.

Altro scontro degno di nota tra le due bravissime allieve 50+ Karina Klimash dell’Accademia 1923 e Eleonora Carletti della Canappa Boxing Club. Aggressiva e determinata la prima, più tecnica e composta la seconda, i giudici hanno favorito la giovane sambenedettese che rappresenterà le Marche al Trofeo Coni 2025.

Per la categoria allievi 50+, la più numerosa del circuito sono in finale Andrea Maiorana dell’Accademia 1923 ed il bomber di casa Nicolò Rolli della Boxing Club SBT, da regolamento non potendo disputare nello stesso giorno più di tre match, la super finale sarà disputata il 27 Giugno a Grottammare nella riunione organizzata dalla pugilistica S22, è previsto un grande ed intenso match seppur breve.