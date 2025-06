ANCONA- Il professor Enrico Quagliarini, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), succederà all’attuale rettorato a partire dal 1° novembre 2025. Il mandato durerà sei anni e, come da regolamento, non potrà essere rinnovato per un secondo periodo consecutivo.

L’altro candidato in corsa, il professor Riccardo Lucchetti del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES), ha ottenuto 105 voti, pari al 15,3% dei votanti.

Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente in modalità elettronica presso la sede dell’Ateneo in via Oberdan 12 ad Ancona, dalle ore 9.00 alle 18.00. L’affluenza ponderata ha raggiunto l’86,7% degli aventi diritto, segno di una partecipazione significativa da parte della comunità accademica.

Con questa elezione, l’Università Politecnica delle Marche si prepara ad affrontare una nuova fase, sotto la guida di un rettore esperto e radicato nel mondo dell’ingegneria e dell’architettura.