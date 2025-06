-in aggiormnamento-

SAN BENEDETTO – L’affluenza alle urne per i Referendum dell’ 8-9 giugno 2025 alle ore 23 di domenica 8 è stata del 22,02% a San Benedetto del Tronto

In provincia di Ascoli Piceno l’affluenza si atteta al 21,91%, mentre nella Regione Marche è del 23,63%

L’affluenza nazionale si attesta al 22,73%

Per le Amministrative l’unico Comune in cui si vota per il ballottaggio è Sant’Elpidio a Mare, che vede in lizza i candidati sindaci Gionata Calcinari (Centro-Destra) e Rossano Orsili (Centro-Sinistra) e vede un’affluenza del 39,06% . Nello stesso Comune hanno ritirato le schede per i referndum il 36,18% degli elettori.

Risultati precedenti:

– Domenica 8 Giugno ore 19

Italia- 16,16%

San Benedetto del Tronto – 14,49%

Privincia di Accoli Piceno – 14,20%

Regione Marche – 16,60%

– Domenica 8 Giugno ore 12

Italia – 7,41%

San Benedetto del Tronto – 6,81%

Privincia di Accoli Piceno – 6,51%

Regione Marche – 7,57%

nb. la percentuale potrebbe variare leggermente per i vari quesiti, dipendentemente dalle schede ritirate