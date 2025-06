ASCOLI PICENO – Il secondo evento JazzAP porta nel salotto urbano di Ascoli uno dei musicisti più estrosi e amati dal pubblico. La performance di Bollani, rigorosamente senza scaletta, è un viaggio musicale in cui ogni nota nasce dall’ispirazione del momento: improvvisazione, interazione col pubblico e un talento fuori dal comune ne fanno uno spettacolo irripetibile.

Dal jazz alla classica, dai ritmi sudamericani a incursioni nel repertorio di Lucio Dalla, Poulenc o Frank Zappa, “Piano Solo” è un’esperienza che cambia ogni sera, ma che mantiene un elemento costante: il coinvolgimento diretto degli spettatori, chiamati a proporre brani e suggestioni da cui Bollani trae spunti per costruire il suo universo sonoro.

JazzAP 2025 si conferma un festival dal respiro ampio e popolare, capace di portare musica di alta qualità nei luoghi più suggestivi della provincia di Ascoli Piceno: borghi, piazze, rifugi montani e scorci marini ospiteranno quattordici concerti in dieci comuni, accompagnati da due escursioni in montagna. Una rassegna che fonde spettacolo e valorizzazione territoriale in un unico progetto culturale.

Dopo Bollani, tanti gli artisti in programma:

– Sabato 14 giugno a Monsampolo il celebre cantautore Nino Buonocore;

– Domenica 15 giugno a San Gregorio, il duo Kobylinski-Truffaz;

– Sabato 28 giugno a Castignano, il Sound Archives di Maurizio Rolli e il Boom Collective di Gaetano Partipilo;

– Domenica 29 giugno a Force, la Four on Six Band;

– Venerdì 4 luglio a Monteprandone, lo storico gruppo Dirotta su Cuba;

– Sabato 5 luglio a Ripatransone, il progetto Spiritus Mundi di Daniele Sepe;

– Domenica 6 luglio a San Benedetto del Tronto, il duo Massimo Moriconi & Emilia Zamuner;

– Domenica 13 luglio a Montegallo, gran finale con la voce soul di Carole Alston.

JazzAP non è solo musica, è cultura diffusa. Un’onda sonora che percorre il Piceno, avvicinando le persone alla bellezza del territorio attraverso il linguaggio universale della musica.

