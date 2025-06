OFFIDA – L’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, dove la Regione Marche partecipa con la mostra “ARS: tradition and innovation”, all’interno del Padiglione Italia, ha visto tra i protagonisti anche l’arte del merletto a tombolo di Offida.

Importante tributo al genio creativo e al “saper fare” marchigiano, quest’arte unisce tradizione artigianale e innovazione in una cornice che richiama l’estetica e l’intimità delle case giapponesi. Tra le eccellenze in esposizione, un elegante abito in merletto, frutto del sapiente lavoro delle merlettaie di Offida. Inserito nella sezione “Il nodo e l’intreccio”, accanto al tradizionale cappello di paglia, detto “pastorella”, di Montappone, questo piccolo capolavoro celebra l’artigianato femminile marchigiano, in un dialogo ideale tra territori e generazioni.

“Il contributo di Offida è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Portare la nostra arte antica fino in Giappone significa far conoscere una parte autentica e preziosa della nostra identità culturale – hanno dichiarato le assessore Isabella Bosano e Marica Cataldi. “Grazie anche alla collaborazione del Museo del Merletto di Offida, l’Expo diventa una vetrina d’eccezione per una cultura che continua a intrecciare passato e futuro, fili e storie, mani e cuore”.