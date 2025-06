MONSAMPOLO – Il progetto, co-finanziato dal Comune di Monsampolo del Tronto, ha avuto l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi dai 7 ai 14 anni, creando concrete occasioni di aggregazione e socializzazione che hanno visto bambini e ragazzi coinvolti in laboratori di arte, musica e teatro dallo scorso autunno fino a fine maggio.

Siamo ben lieti di raccogliere i frutti del loro lavoro- hanno dichiarato li sindaco Massimo Narcisi e l’Assessore alle Politiche sociali e all’inclusione Elisa Cardinali – ed insieme abbiamo festeggiato questo bel momento di crescita, solidarietà e inclusione. L’obiettivo è stato quello di offrire un supporto alle famiglie per accompagnarle nella gestione delle problematiche generazionali, al fine di migliorare la coesione sociale delle comunità, di prevenire fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo e di contrastare i rischi connessi a un uso non corretto dei dispositivi digitali, favorendo la socializzazione tra pari. Un progetto nel quale abbiamo creduto molto e che testimonia l’efficacia delle politiche educative e l’importanza di investire in progetti che favoriscano lo sviluppo creativo e l’inclusione dei più piccoli.