RIPATRANSONE – Si è svolta oggi, 6 giugno, nella sede della Banca di Ripatransone e del Fermano, la conferenza stampa di presentazione della Mostra itinerante di cartoline Non per frivolo diletto.

La Banca di Ripatransone e del Fermano è proprietaria dal 2020, dell’Archivio fotografico Alessandro marchese Bruti Liberati. La donazione, effettuata dagli eredi del fotografo ripano, si è perfezionata in due fasi: la prima ha riguardato un lascito di quasi 3.000 negativi su lastra di vetro al bromuro d’argento, realizzati tra il 1889 e il 1913; la seconda ha incluso attrezzature fotografiche e altri materiali, tra cui una collezione di oltre 13.000 cartoline postali illustrate, databili tra la fine dell’Ottocento e il 1914 circa.

“Ringraziamo Filippo Bruti Liberati e sua figlia Maria Carla – ha dichiarato il Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Donatella Simonetti – per l’estrema sensibilità nel volere che un bene storico tanto importante rimanesse a disposizione della comunità ripana. Noi abbiamo ricevuto un dono, l’archivio, che abbiamo il compito di valorizzare e, dopo l’importante lavoro di riordino e valorizzazione fatto sui negativi, questa è una nuova, grande occasione: faremo conoscere al territorio e a tutti gli amanti dell’arte e della fotografia almeno una piccola parte di questo immenso patrimonio culturale”.

In occasione delle celebrazioni per i centoventi anni della Banca di Ripatransone e del Fermano, proprio la collezione di cartoline, sarà al centro di una mostra itinerante, Non per frivolo diletto, che partirà il prossimo 14 giugno (fino al 24 giugno) dal Polo Museale di San Francesco, a Montefiore dell’Aso e interesserà tutte le città in cui l’Istituto ha una filiale: nell’ordine, dal 1° al 14 luglio la mostra sarà visitabile a Grottammare, dal 19 al 29 luglio San Benedetto del Tronto, dal 5 al 31 agosto a Ripatransone e a dicembre a Fermo.

Nata nel 1869 come mezzo di corrispondenza “allo scoperto”, rapido ed economico, la cartolina, illustrata da disegni e fotografie, conosce un enorme successo a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento. La sua forza risiede nella semplicità: un piccolo cartoncino, formato 9×14 cm, capace di veicolare parole, immagini, emozioni, segnando una svolta nel costume epistolare. Per milioni di persone le cartoline illustrate rappresentano il primo contatto con l’immagine riprodotta, rendendo rapidamente accessibile un ventaglio praticamente illimitato di contenuti visivi: dalle novità della moda agli eventi più drammatici, dai fatti di cronaca, fino alle cartoline vedutistiche, che documentano l’aspetto delle città, dai luoghi più famosi a quelli sconosciuti.

L’esposizione dal titolo Non per frivolo diletto – inserita nel più ampio percorso di valorizzazione dell’Archivio fotografico Alessandro marchese Bruti Liberati – ci guida attraverso un’epoca, dalla fine dell’Ottocento allo scoppio della Prima guerra mondiale, in cui la cartolina illustrata è protagonista assoluta di una piccola rivoluzione: la nascita di una comunicazione di massa visiva, capillare e accessibile. Grazie a questa nuova iniziativa, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare una sezione finora inedita del fondo archivistico.

Le oltre seicento cartoline esposte offrono un viaggio nell’immaginario, nei gusti e nella mentalità degli italiani tra Otto e Novecento. Il percorso espositivo si apre con due tavoli introduttivi dedicati all’evoluzione della cartolina, alle tecniche di stampa, all’editoria e al collezionismo. Prosegue attraverso diciotto tavoli tematici, ciascuno dedicato a un soggetto ricorrente nelle cartoline, in cui si propongono chiavi di lettura storiche, sociali e culturali, coerenti con il contesto in cui queste immagini sono state ideate e prodotte: dal Risorgimento alle esposizioni universali; dai ritratti alla satira; dai disastri naturali ai grandi eventi bellici; fino a temi legati alla figura femminile, al folklore e alla vita quotidiana. Chiudono l’esposizione sei cornici riservate alle cartoline vedutistiche, con un focus particolare sulle province di Ascoli Piceno e Fermo.