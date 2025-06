SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si disputerà venerdì 6 giugno con inizio alle ore 20 al palazzetto dello sport “Bernardo Speca” di San Benedetto il triangolare di calcio a cinque “I Memorial Gino Francucci”, al quale prenderanno parte la Tecno Riviera delle Palme, la Bulls Samb calcio a cinque e la squadra dell’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno. Il torneo ha lo scopo di ricordare, a pochi mesi dalla scomparsa, l’ex attaccante della Tecno, che aveva militato (nel calcio a undici) anche nell’Acquaviva per sei stagioni e nell’Azzurra Colli, per poi giocare negli ultimi anni con l’Atletico Grottammare e con l’Agraria Club di Porto d’Ascoli. Gino Francucci, se n’è andato a soli 43 anni, strappato a questa vita da un male incurabile e tutti i suoi amici vogliono ricordarlo con questo triangolare organizzato con il contributo e il patrocinio del comune di San Benedetto, dove svolse la sua professione di architetto per un po’ di tempo nell’area Gestione del Territorio. Hanno collaborato all’organizzazione del torneo la Tecno, Mc Donald’s di San Benedetto, l’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno, Bruno Francesco agente di commercio, Nord Est ristorante pizzeria, Cruciani David, Loviss Scuole Paritarie, Filippo Mascellaro Sartoria Milano, DaOs eat.drink e Ambrosino carrozzeria-gommista