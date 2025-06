GROTTAMMARE – Ambienti sicuri e attività stimolanti per tutta l’estate: con un ricco programma di attività educative, sportive e ricreative, dedicato a bambini dai 3 anni e ragazzi fino a 16 anni, prenderà il via lunedì prossimo la stagione 2025 dei centri estivi a Grottammare. L’offerta si articola grazie all’impegno di numerosi soggetti: CSI Ascoli Piceno, Polisportiva Gagliarda, Capitani Coraggiosi, Sport Smile, Grottammare Calcio, Circolo Tennis “F. Beretti” e Baby Azzurro.

Le attività proseguiranno fino a metà agosto o, per alcune realtà, fino a settembre. Il CSI Ascoli Piceno, attivo dal 9 giugno al 14 agosto presso la parrocchia Gran Madre di Dio, propone attività sportive per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La Polisportiva Gagliarda e i Capitani Coraggiosi, dal 1° luglio al 1° agosto, animeranno la scuola dell’infanzia di via Battisti con laboratori e giochi all’aperto per bambini dai 3 ai 16 anni.

Il centro estivo “Sorrisi d’Estate 2025” ospitato da Grottammare Piscine, dal 9 giugno al 1° agosto, accoglierà bambini dai 4 ai 13 anni negli impianti di via della Rinascita. Grottammare Calcio proporrà un “Summer Camp” in spiaggia e al campo comunale “Pirani” per bambini dai 4 ai 15 anni, dal 16 giugno al 1° agosto.

Dal 9 giugno al 12 settembre, l’ASD Circolo Tennis “F. Beretti” offrirà un campo estivo sportivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Infine, sarà una “estate a colori” quella proposta dal centro infanzia Baby Azzurro, che accoglierà i più piccoli (3-6 anni) dal 1° luglio al 1° agosto.

L’Amministrazione comunale ha ospitato la presentazione dei vari programmi insieme agli enti attuatori nelle scorse settimane, sottolineando l’importanza del Protocollo di intesa che da anni guida l’organizzazione dei centri estivi, fissandone gli standard di qualità e sicurezza: strutture accessibili, accoglienza inclusiva, personale qualificato e rispetto delle norme sul lavoro.

Il Protocollo d’intesa rappresenta un modello virtuoso di partecipazione condivisa, che orienta nella stessa direzione pubblico e privato nel garantire un servizio che mette al centro i bambini e il loro diritto a vivere momenti di crescita, gioco e socialità in sicurezza.