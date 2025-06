Anche l’Hotel Persico viene demolito. Cambia il volto del turismo sambenedettese

Mentre in viale Buozzi sono in corso i lavori di abbattimento dell'Hotel Garden, alla rotonda di Porto d'Ascoli lo storico albergo, acquistato dall'imprenditore ascolano Battista Faraotti, sarà trasformato in appartamenti di lusso

di Pier Paolo Flammini