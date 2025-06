GROTTAMMARE – Un nuovo inizio, con orari rinnovati e una nuova location, per il progetto “Equilibrio e movimento per la salute”, il corso gratuito di ginnastica promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps con il sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e del Comune di Grottammare.

A partire da MARTEDÌ 10 GIUGNO, le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 7:30 alle 8:30 presso il Parco Urbano del I Maggio, in via Salvo D’Acquisto. Un’occasione per cominciare la giornata in movimento e all’aria aperta.

Attivo dal 2019, il progetto ha già coinvolto 377 persone di ogni età, puntando a promuovere uno stile di vita attivo e salutare, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare l’obiettivo numero 3: “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.

Particolarmente indicato per le persone più avanti negli anni, il corso contribuisce al benessere psicofisico e al mantenimento dell’autonomia, principi riconosciuti anche dai programmi europei dedicati all’invecchiamento attivo. Ma la partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dall’età.

Per iscriversi è sufficiente contattare il numero 344 2229927.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com.