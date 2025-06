SAN BENEDETTO – Nouhan Touré è il primo acquisto ufficiale della Sambenedettese in vista della prossima stagione 2025-26 in Serie C.

Lo ha reso noto il club di Vittorio Massi in una nota ufficiale, specificando che il calciatore formalizzerà la pratica il 1° luglio.

Per lui 11 gol, come il suo numero di maglia, nella stagione appena conclusa al Teramo, in cui si è messo in mostra anche con 5 assist nelle 38 presenze totali del classe 2000 in biancorosso.

Un gol anche contro i rossoblu proprio nella sfida del Bonolis vinta 1-2 dai ragazzi di Palladini, che conquistarono in quell’occasione la promozione aritmetica.

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, Gennari e Guadalupi sono pronti a nuove avventure, probabilmente Pistoiese per il primo e Barletta per il secondo.

Si lavora nel frattempo per blindare il pacchetto under, nei prossimi giorni sono attese le riconferme del blocco dei portieri (Orsini e Semprini) così come si accelera per Moussa Touré, la cui volontà è quella di restare a San Benedetto.