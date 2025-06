In questa puntata di Culturando abbiamo incontrato Alessandra Bruni stilista, consulente d’immagine e imprenditrice.

È presidente del sindacato wedding in Confcommercio, da novembre membro di giunta provinciale quindi è entrata nel direttivo di Confcommercio Picena. Inoltre è referente per la regione Marche del wedding dal 2020 e membro del direttivo dell’Accademia europea delle imprese regione Marche.

Il suo brand, Alessandra Bruni, è conosciuto a livello nazionale e internazionale e cura il look di personaggi dello spettacolo noti come stilista dei Vip e collabora con Rai e Mediaset. Ha curato il look dei nipoti di Michael Jackson per il loro grande evento in Italia e ha vestito personaggi a Sanremo, nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Grande Fratello VIP, la Pupa e il Secchione e tanti altri.