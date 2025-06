CASTELFIDARDO (AN) – Brutto incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 4 giugno, nel comune di Castelfidardo.

Un autotrasportatore si era fermato in un parcheggio pubblico per effettuare, con molta probabilità, una manutenzione o controllo sul suo mezzo pesante. La cabina del mezzo, che era stato sollevata, si è improvvisamente chiusa, schiacciando le gambe dell’uomo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo, un 61enne, originario di Napoli, è stato trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona, in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.