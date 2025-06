Responsabilità principali:

• Gestione del centralino e accoglienza clienti

• Inserimento e gestione ordini e pratiche

• Supporto amministrativo alla direzione

• Pianificazione appuntamenti e interventi tecnici

• Archiviazione documenti e gestione corrispondenza

Requisiti richiesti:

• Diploma di scuola superiore

• Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)

• Precisione, affidabilità e ottime capacità organizzative

• Gradita esperienza in ruoli analoghi o in contesti tecnici

• Predisposizione al lavoro in team e al contatto con il pubblico

Orario: Part-time, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

Invia c.v tramite whatsapp al numero

327 805 1391

(oggetto “Candidatura Segretaria Back Office”)