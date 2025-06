Requisiti:

* Un minimo di esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in strutture alberghiere.

* Ottime capacità relazionali e comunicative, essenziali per accogliere al meglio i nostri ospiti.

* Spiccate doti organizzative e precisione nella gestione delle attività di reception.

* Conoscenza dei principali applicativi gestionali alberghieri (un plus).

Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo.

Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al n. 320 211 6704