CIVITANOVA MARCHE (MC) – Blitz antidroga della Squadra Mobile della Questura di Macerata, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Fermo, al confine tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio.

In uno scantinato gli agenti hanno rivenuto 70 chilogrammi di hascisc, divisi in 690 panetti e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza. In auto sul posto hanno fermato un uomo di 49 anni, di origini campane, con numerosi precedenti per spaccio.

Si è, poi, proceduto ad una perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione, sita in provincia di Fermo, era presente anche la compagna, un’italiana di 22 anni incensurata. Qui sono stati rivenuti ulteriori 200 grammi di cocaina e 80 grammi di hascisc, insieme alla somma di 2000 euro in contanti in banconote di diverso taglio, quale provento dell’attività di spaccio.

I due sono stati arrestati e accompagnati rispettivamente al carcere di Fermo e al carcere femminile di Teramo.