ANCONA – Nei giorni scorsi si è reso necessario l’intervento della Polizia di Stato per una lite, nei pressi di piazza Salvo D’acquisto ad Ancona. Precisamente la lite sarebbe scoppiata nel contesto della festa parrocchiale.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, ad aggredire è stato un gruppo di giovani, poco più che ventenni, di origine straniera, come hanno riferito i testimoni presenti. I ragazzi all’arrivo delle volanti si erano già dileguati. Secondo le ricostruzioni, la lite è originata per futili motivi. Gli aggressori, infatti, al termine della festa non avrebbero gradito l’interruzione della musica e da lì sono passati a pugni e spintoni.

Grazie alle descrizioni fornite dai presenti, i poliziotti hanno indentificato 2 giovani di nazionalità albanese che, a seguito di querela, saranno denunciati per il reato di lesioni personali.