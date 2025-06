ASCOLI PICENO – Nella giornata di oggi, 3 giugno, poco dopo le ore 13, una squadra dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno è intervenuta nella frazione di Villa Sant’Antonio, sulla Salaria. Sul posto anche la Polizia di Stato e personale sanitario.

Da quanto emerso in primo luogo, si tratta di un intervento di soccorso a persona. Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

L’intervento si è reso necessario precisamente perché una persona si era barricata in casa. Una volta riusciti ad entrare nell’abitazione, la persona è stata presa in carico dal personale sanitario per le valutazioni e gli accertamenti medici necessari.