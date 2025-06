SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fine settimana appena trascorso ha regalato emozioni e soddisfazioni al Circolo Nautico Sambenedettese, impegnato nella terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving nelle splendide acque di Villasimius. Erano otto i giovani velisti del CNS in Sardegna: Giorgio Nibbi, Gloria e Dafne Parere, Filippo Costanzo, Leonardo Hiro Massi, Agata Bonaventura, Chiara Coccia e Filippo Pruno.

Proprio Giorgio Nibbi ha conquistato un meritatissimo terzo posto nella Divisione A (Juniores), chiudendo a pari punti con il secondo classificato e sfiorando la vittoria. “La sua prestazione è stata un crescendo di determinazione – ha detto il Direttore Sportivo Vela Andrea Novelli – Questo risultato mantiene Giorgio primo in graduatoria, d’altronde la sua capacità di rimanere concentrato e competitivo lo ha reso uno degli assoluti protagonisti della manifestazione”.

Ma le soddisfazioni per il Circolo non si sono fermate qui. Nella Divisione B (Cadetti), la giovane Agata Bonaventura ha dimostrato grinta e talento, ottenendo un ottimo dodicesimo posto assoluto su oltre 40 partecipanti e conquistando il quarto posto sfiorando il podio nella classifica femminile. Una prova che conferma il suo potenziale e la sua crescita costante in questa stagione. Filippo Costanzo e Leonardo Hiro Massi hanno raggiunto la “flotta Gold”.

Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento: la quarta tappa del Trofeo Optimist Italia, in programma dal 19 al 21 settembre a Ostia. Un’altra occasione per mettersi in gioco e continuare a crescere, con il vento in poppa e il cuore pieno di entusiasmo.