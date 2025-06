Ospitare significa accogliere, grazie a Musei Insieme i beni di San Giacomo della Marca resteranno fruibili

Al via la collaborazione culturale tra Comune e Musei Sistini del Piceno per rendere sempre fruibili i beni di San Giacomo delle Marca appartenenti al Museo Sistino di Monteprandone, in vista dell’avvio dei lavori di riqualificazione post sisma del Convento.

di Lucia Pignati